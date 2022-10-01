بالصورة.. ساحة النسور في بغداد قبل قليل

2022/10/01 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صورة لساحة النسور وسط بغداد بعد انسحاب المتظاهرين منها.

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.

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