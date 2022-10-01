2022/10/01 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بوصول القوات الأمنية الى ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكداً قيامها بإبعاد المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تتمكن من الوصول الى ساحة التحرير وتبعد المتظاهرين وتسيطر عليها بالكامل".

وأضاف المصدر أن "القوات بدأت تلاحق المندسين في الشوارع الفرعية".

وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القوات الامنية تصل الى التحرير وتبعد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القوات الامنية تصل الى التحرير وتبعد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).