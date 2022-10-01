بأقدام حارس مرمى.. هدف

2022/10/01 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الجزائري مصطفى زغبة، حارس نادي ضمك، الأنظار خلال مواجهة فريقه مع الطائي، التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون مقابل، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي.

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