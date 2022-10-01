2022/10/01 | 22:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aYEHjFjjBn4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #العراق بين السيادة المهدورة بقصف #كوردستان والقمع المستمر لثوار تشرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #العراق بين السيادة المهدورة بقصف #كوردستان والقمع المستمر لثوار تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).