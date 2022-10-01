2022/10/01 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تحقق بإنهيار مبنى طبي قرب ساحة الواثق عقب إنقاذ 13 شخصاً الدفاع المدني يتحرّى العالقين تحت الركام وسط حزن يخيّم على ذوي المفقودين بغداد – قصي منذر اوعز رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في انهيار مبنى مركز التحليلات المرضية في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة في بغداد.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) […]

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