2022/10/01 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات بين المتظاهرين وعناصر الأمن خلال محاولة عبور تحصينات الجمهورية الحراك المدني يستذكر إنتفاضة تشرين بتجديد دعوة القصاص من قتلة الشهداء المحافظات – مراسلو (الزمان) غصت ساحات التحرير والنسور في بغداد والحبوبي بذي قار وثورة العشرين في النجف ،بالاف المحتجين ،لاحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين ، وسط اجراءات امنية غير مسبوقة ،شملت عدد من مناطق […]

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