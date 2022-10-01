2022/10/01 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام غداً بمناسبة العيد الوطني مباشرة طلبة الجامعات والتربية تحدد موعد إنطلاق العام الجديد بغداد – ساري تحسين حدد وزير التربية علي حميد الدليمي، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، في يوم 12 تشرين الأول الجاري.وقال الدليمي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الوزارة تستعد لاستقبال أبنائها الطلبة وفتح أبواب المدارس في يوم 12 تشرين […]

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