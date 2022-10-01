محافظ البصرة يوافق على تسنم قائد الشرطة المنصب بعد مقابلته

2022/10/01 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وافق محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، على تسنم قائد الشرطة الجديد اللواء قاسم راشد زويد مهام عمله بعد لقاء الأخير به.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ البصرة اسعد العيداني قدم التهنئة الى قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت اللواء قاسم راشد زويد بمناسبة تسنمه المنصب الجديد خلال زيارة اجراها القائد الى محافظ البصرة".

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني طالب، اليوم السبت، قائد الشرطة الجديد بلقائه قبل المباشرة بمنصبه على خلفيه نداء قائد الشرطة للقطعات الأمنية قبل زيارة المحافظ.

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