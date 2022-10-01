2022/10/01 | 22:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد (صور + فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد (صور + فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد (صور + فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).