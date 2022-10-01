2022/10/01 | 23:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9by2_lefMuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرات بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).