بالصور.. التحرير والجمهورية بعد تظاهرات اليوم

2022/10/01 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد تظاهرات اليوم في بغداد.

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