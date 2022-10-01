في بيان غاضب.. رمضان قديروف يطالب بوتين باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

2022/10/01 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يواجه الجيش الروسي أحدث سلسلة من الهزائم العسكرية في أوكرانيا، يبدو أن الضغط يتزايد على الرئيس فلاديمير بوتين لاستخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة.

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