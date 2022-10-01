إعادة فتح الطرق في بغداد بعد انسحاب المتظاهرين

2022/10/01 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الأمنية، مساء السبت، بفتح بعض الطرق والجسور المغلقة باستثناء جسري الجمهورية والسنك في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث صحفي، إنّ “القوات الامنية باشرت بفتح جميع الطرق تباعاً التي اغلقت بسبب التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد”.

وأضاف، أنّ “قرار الفتح لم يشمل جسور الجمهورية والسنك والمعلق”.

وأظهرت الصور حملات تنطيف في ساحة التحرير، وذلك استعداداً لرفع “الكتل الكونكريتية”، التي وضعتها القوات الأمنية قبل أيام على مداخل بعض الطرق الحيوية في بغداد.

وصباح اليوم السبت، خرج مئات المحتجين تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين.

ودعت السلطات الأمنية قوتها إلى ضبط النفس والتعامل بانضباط مع المتظاهرين “السلميين”، وذلك بعد عمليات العنف التي حصلت بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسقوط عشرات الإصابات بين الطرفين.

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