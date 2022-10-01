السماح لأميركي عالق في إيران بمغادرة البلاد والإفراج عن ابنه

2022/10/01 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال محامي الرجلين، جاريد غينسر، في بيان "إنها مراحل أولية أساسية، لكننا لن نتوقف ما دام نمازي وابنه غير قادرين على العودة معا إلى الولايات المتحدة ولم ينته كابوسهما الطويل".

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