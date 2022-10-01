2022/10/01 | 23:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خطف لاعب فريق أورينبورغ، فلاديمير سيتشيفوي، الأضواء خلال مباراة فريقه أمام...

ظهرت المقالة لاعب يطلب يد فتاة للزواج بعد تسجيله هدفا أولاً على المسلة.

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