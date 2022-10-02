الداخلية: اعتقال 170 متعاطية وتاجرة للمخدرات  العام الماضي

2022/10/02 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادبغداد اليوم-بغداد اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على 170 امرأة يتعاطن المخدرات خلال العام الماضي، مبينة الاحصائية تعد الاعلى في تاريخ العراق.وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة تجارة المخدرات في الوزارة العقيد بلال صبحي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) انه "تم القاء القبض على 170 امرأة يتعاطن المخدرات في العام الماضي ويتم استغلالهن في التجارة والنقل". واضاف ان "القوات الامنية اعتقلت في منطقة الصليخ عصابة من النساء لتجارة المخدرات قبل عدة ايام احد افراد العصابة امرأة من مواليد 2002".وتابع ان "الاحصائية في تزايد مخيف وان تعاطي النساء للمخدرات وهي الاعلى في تاريخ العراق"، مبينا ان "النساء اكثر الاهداف للعصابات كونها قادرة على التحر ك ونقل المخدرات بسهولة".

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