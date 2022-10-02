2022/10/02 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت شركة خطوط الانابيب في وزارة النفط، اليوم السبت، عن رفع التجاوز عن انبوب زيت الغاز 10 عقدة ( شعيبة - ناصرية ) في منطقة الرميلة بمحافظة البصرة .

وقال وكيل المدير العام المكلف بأدارة الشركة ماجد عبد الرضا في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "عملية ضبط التجاوز وانجاز اعمال المعالجة والصيانة من قبل الملاكات الفنية في هيأة عمليات الجنوب، تمت بالتعاون مع مديرية شرطة الطاقة وبوقت قياسي" .

واضاف عبدالرضا انه "تم العثور على التجاوز الذي كان يستخدم لتهريب مادة زيت الغاز، من خلال احد الفرق المتخصصة في رصد التجاوزات في الشركة عن طريق جهاز كشف التسربات النفطية التي تم نصبه من قبل الشركة مؤخراً على شبكة الانابيب النفطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نصب اجهزة كشف التجاوزات.. رفع التجاوز على انبوب زيت الغاز (شعيبة - ناصرية)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نصب اجهزة كشف التجاوزات.. رفع التجاوز على انبوب زيت الغاز (شعيبة - ناصرية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).