2022/10/02 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، مساء السبت، حصيلة جرحى التظاهرات من المتظاهرين والقوات الأمنية بعد انسحاب جميع المتظاهرين.وذكر مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حصيلة جرحى التظاهرات بلغت 92 جريحا من المتظاهرين و82 اخرين من القوات الأمنية".وباشرت القوات الأمنية، اليوم السبت، بفتح جميع الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.وشهدت العاصمة بغداد، تظاهر المئات، في ساحة التحرير بذكرى تشرين الثالثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جرحى التظاهرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جرحى التظاهرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).