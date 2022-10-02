دربي شمال لندن: الغاني توماس بارتي يخطف الأنظار.. ورقم جديد لـ هاري كين

2022/10/02 | 00:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الغاني توماس بارتي الأنظار خلال مواجهة فريقه أرسنال مع توتنهام هوتسبير، التي انتهت بفوز "الجانرز" بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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