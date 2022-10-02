الخزعلي: شكرًا لمتظاهري تشرين السِّلميين

2022/10/02 | 00:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / علق زعيم عصائب أهل الحق، اليوم السبت، على أحياء الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات تشرين.

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