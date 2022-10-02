الخزعلي: شكرًا لمتظاهري تشرين السِّلميين

2022/10/02 | 00:35 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيرث نيوز / علق زعيم عصائب أهل الحق، اليوم السبت، على أحياء الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات تشرين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: شكرًا لمتظاهري تشرين السِّلميين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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