برشلونة يتصدر الليغا مؤقتا بفوزه الصعب على مايوركا

2022/10/02 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة، انتصارا ثمينا بهدف دون رد

خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم

السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من

الليجا، على ملعب الأخير "إيبيروستار".

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد

لبرشلونة في الدقيق

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