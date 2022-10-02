مصور:مكون من (24) رجل وإمرأة وفد سياحي يوناني يزور حرم الامام الحسين (عليه السلام)

2022/10/02 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد سياحي يوناني مرقد الامام

الحسين (عليه السلام) واطلع على شرح مفصل

من نائب الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة للقضية الحسينية، وتجول الوفد

في حرم الامام الحسين (عليه السلام)

وانبهر بالعمارة ال

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