ليفاندوفسكي يواصل التألق ويقود برشلونة للصدارة مؤقتاً

2022/10/02 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة واصل ليفاندوفسكي تألقه مع برشلونة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام مايوركا ليقود البلوغرانا لصدارة الدوري الإسباني مؤقتاً.

وضع ليفاندوفسكي بصمته مرة أخرى حين أهدى برشلونة الفوز على مضيفه مايوركا 1-0 السبت في المرحلة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل برشلونة المواجهة بغياب العديد من نجومه بسبب الإصابات المختلفة مثل الأوروغوياني آراوخو والفرنسي كوندي والهولندي دي يونغ وغيرهم.

وواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه عندما وضع برشلونة في المقدمة بتسديدة رائعة في الدقيقة العشرين عقب تمريرة من أنسو فاتي.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وحطم تشافي الرقم السابق باسم الفرنسي زيدان حين تجنب الهزيمة في 18 مباراة توالياً في الدوري الإسباني خارج الأرض.

وهذا الفوز السادس توالياً لبرشلونة في الليغا بعد تعادله في المرحلة الأولى أمام رايو فايكانو دون أهداف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة متقدماً على ريال مدريد (18 نقطة) الذي يواجه أوساسونا الأحد.

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