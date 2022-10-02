باريس سان جيرمان يتخطّى نيس ويواصل انتصاراته في الـ

2022/10/02 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل باريس سان جيرمان سلسلة نتائجه المتميّزة في الليغا بتغلّبه على ضيفه نيس (2-1) السبت في المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووقّع الأرجنتيني ليونيل ميسي (28) وكيليان مبابي (83) هدفي أصحاب الأرض.

في المقابل بصم غايتان لابورد على هدف الضيوف (47).

وهو الفوز الثامن للفريق الباريسي في الليغا خلال الموسم الجاري مقابل تعادل واحد ليواصل مشواره الرائع دون خسارة ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المسابقة المحلية بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا الثاني (23 نقطة).

في المقابل تكبّد نيس هزيمته الخامسة مقابل فوزين وتعادلين إذ تجمّد رصيده عند 8 نقاط في المرتبة الثالثة عشرة.

وشهدت موقعة ملعب "حديقة الأمراء" أول هدف لميسي مع فريق العاصمة الفرنسية من ركلة حرّة مباشرة في جميع المسابقات.

كما كان الهدف الرائع للساحر الأرجنتيني من ركلة حرّة مباشرة في شباك نيس الثاني تواليًا للأخير بعد هدفه المتميّز بذات الطريقة مع "الألبيسيليستي" في شباك جامايكا ودّيًا.

وهي المرة الأولى التي يسجّل فيها ميسي هدفين متتاليين من ركلة حرة مباشرة مع كل من فريقه ومنتخب بلاده منذ نوفمبر 2019.

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