2022/10/02 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهرت تقديرات شركات دراسة المخاطر والتحليلات، أن إعصار إيان سيكلف شركات...

ظهرت المقالة إعصار إيان قد يكلف شركات التأمين الأميركية 63 مليار دولار أولاً على المسلة.

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