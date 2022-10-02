بيان للإطار التنسيقي بشأن تظاهرات تشرين

2022/10/02 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، بياناً بعد انتهاء التظاهرات، موجهاً شكره للقوات الأمنية والمتظاهرين.

وثمن الاطار التنسيقي، في بيانه، "الدور الكبير الذي قامت به القوات الامنية المشاركة في حماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين على حد سواء من المندسين والمخربين الذين قاموا ببعض التجاوزات والخروقات المرفوضة خلال تظاهرات السبت".

وأكد الاطار، على "حق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ضمن سقف الدستور والقانون بما يكفل للشعب العراقي تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على فرض الامن وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد".

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