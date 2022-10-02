بالصور:حريق في مدرسة قرب مبنى محافظة كربلاء ومتضاهرون يقطعون طريقا حيويا وسط كربلاء

2022/10/02 | 01:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق بمدرسة

قرب مبنى محافظة كربلاء.فيما قام

متضاهرون بغلق شارع السريع بمنطقة حي 14

رمضان واشعال النيران وسط الشارع

الحيوي

وقال المصدر إن "حريقاً التهم مدرسة

بالقرب من مبنى محا

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