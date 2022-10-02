القوات الأمنية ترفع الكتل الكونكريتية من شارع القادسية في بغداد

2022/10/02 | 02:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية باشرت برفع الكتل من شارع القادسية في العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، إن “القوات الأمنية باشرت برفع الحواجز الكونكريتية في شارع القادسية من ساحة النسور الى مجمع الوزراء”.

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