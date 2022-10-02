العاصفة إيان تتراجع في جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلفت 23 قتيلا بفلوريدا

2022/10/02 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13:08 – 01/10/22 بنى تحتية دمرها الإعصار إيان في شاطئ فورت مايرز بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب ريكاردو أردوينغو فورت مايرز، فلوريدا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تراجعت شدة العاصفة إيان في جنوب شرق الولايات المتحدة السبت ويُتوقع أن تتبدد ليلا بعد أن سببت فيضانات في كارولاينا الجنوبية ودمرت مساحات […]

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