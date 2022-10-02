الإطار يؤكد حق التظاهر السلمي على طريق تشكيل حكومة قادرة على فرض الامن

2022/10/02 | 03:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الاطار التنسيقي في بيان، في 2022-10-02 على حق التظاهر السلمي...

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