تنتهي الأحد.. واشنطن تبحث مع الرياض الهدنة في اليمن

2022/10/02 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركي، السبت إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن الأحد.

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