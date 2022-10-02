إندونيسيا.. 127 قتيلا خلال مباراة لكرة القدم

2022/10/02 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 127 شخصا على الأقل حتفهم، مساء السبت، عندما اقتحم مشجعون غاضبون ملعبا لكرة القدم إثر مباراة في مالانغ في شرق جاوة بإندونيسيا، حسبما أعلنت الشرطة.

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