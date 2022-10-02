تعاون أميركي أسترالي ياباني لردع الصين

2022/10/02 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان السبت في هونولولو تعزيز تعاونهم العسكري في مواجهة الطموحات الإقليمية للصين الساعية إلى "تغيير للوضع الراهن بالقوة" في المنطقة.

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