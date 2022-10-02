السعودية.. تغريم ممارس صحي شهير

2022/10/02 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة جديدة تم تغريم ممارس صحي شهير في السعودية، السبت، بسبب تقديمه معلومات مغلوطة "تؤثر على سلامة المرضى".

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