مأساة كروية.. 129 ضحية في مباراة تحولت إلى معركة في الدوري الإندونيسي

2022/10/02 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مأساة كروية، لقي 129 شخصًا مصرعهم بعد اندلاع أعمال عنف في مباراة بين فريقين إندونيسيين في مالانغ، وفقًا لقائد شرطة منطقة شرق جاوا، نيكو أفينتا.

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