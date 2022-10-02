ألمانيا تقرر تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي متطور لـ

2022/10/02 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية، السبت، إن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

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