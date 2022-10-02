المندلاوي وطالباني يناقشان ملف الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية

2022/10/02 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناقش النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاحد، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ملف الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ناقش مع السيد بافال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه المشهد السياسي".

وبحسب البيان، "ناقش المندلاوي وطالباني التكاتف لتحقيق التوافق الوطني للإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية ".

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