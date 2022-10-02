2022/10/02 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، تنفيذ أربع عمليَّات ضبط لحالات تزويرٍ ورشوة ومخالفات في فروع عدد من المصارف ببغداد وديالى .

وذكرت الدائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ "رشوة" من عددٍ من مُراجعي المصرف الزراعيِّ، مقابل تمشية معاملات عقودٍ زراعيَّةٍ؛ لغرض الحصول على قروضٍ من المصرف، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط أصل تلك العقود".

وأضافت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مصرفي الزراعي والرشيد في المحافظة"، لافتةً إلى "قيام الفريق بتنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين في المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط كفالاتٍ مُزوَّرةٍ وسندات تعهُّدٍ في فرع المصرف في هبهب؛ لمنح قرضٍ بمبلغ (70,000,000) مليون دينارٍ إلى أحد المُقترضين، لقاء دفع مبلغٍ ماليٍّ " رشوة" إلى مُوظَّفين عاملين في المصرف"، مُنوِّهةً "بقيام بعض مُوظَّفي المصرف بتمرير معاملة قرضٍ باسم أحد المواطنين وصرف المبلغ، دون علمه أو موافقته".

الدائرة أوضحت أنَّ "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في مصرف الرشيد – فرع اشنونا، تمثَّل بقيام المصرف بمنح براءة ذمَّةٍ لأحد المُقترضين عن تسديد قيمة القرض المُتسلَّم من قبله، بالرغم من وجود مبالغ غير مُسدَّدةٍ من القرض في ذمَّته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط حالات تزوير ورشوة في مصارف حكومية بمحافظتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط حالات تزوير ورشوة في مصارف حكومية بمحافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).