زحامات شديدة تخنق شوارع بغداد

2022/10/02 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العاصمة بغداد صباح اليوم زحامات كثيفة.

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