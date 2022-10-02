بايدن يدافع عن ترشيح سفير لأمريكا رفضته نيكاراغوا

2022/10/02 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن السفير الذي رشحه لدى نيكاراغوا، والذي رفضته حكومة ‏رئيس البلاد، دانيال أورتيغا.‏ وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، إن بايدن لديه “ثقة كبيرة” في السفير المعين، هوغو رودريغز، وفقا لوكالة “فرانس برس”.وأضاف المتحدث أن رودريغيز “لا يزال يتمتع بأقصى ثقة من الرئيس”، وواصل أنه […]

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