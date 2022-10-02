شاهد لحظة اندلاع العنف والتدافع المميت خلال مباراة كرة قدم في إندونيسيا

2022/10/02 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مأساة كروية وثقتها عدسات الكاميرات، لقي 129 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد اندلاع أعمال عنف وتدافع في مباراة بين اثنين من أكبر الفرق في مدينة مالانغ في إندونيسيا، وفقًا لقائد شرطة منطقة شرق جاوا، نيكو أفينتا.

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