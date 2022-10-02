2022/10/02 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مصرف الرافدين توضيحا بخصوص قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “قروض البناء تصل الى 50 مليون وتشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين وتكون بدفعةواحدة”.

واشار الى ان “مدة تسديد القرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة”.

التالي

منذ 10 دقائق

اختناقات مرورية في بغداد

منذ ساعة واحدة

وزير التعليم يعلن انطلاق العام الدراسي الجديد

منذ 14 ساعة

محافظ بغداد: الاستعانة بالأدلة الجنائية والتحليل الهندسي لبيان أسباب انهيار المبنى

منذ 16 ساعة

الدفاع المدني: استمرار عمليات البحث والإنقاذ من داخل البناية المنهارة وسط بغداد

منذ 16 ساعة

المتظاهرون يبدأون الانسحاب من ساحة النسور باتجاه التحرير

منذ 17 ساعة

الهيئة الوطنية للاستثمار تصدر بياناً بشأن انهيار مبنى الكرادة

منذ 22 ساعة

وزير التربية يحدد 12 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد

منذ 22 ساعة

أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ يوم واحد

تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الأثنين

منذ يوم واحد

الموقف المروري في العاصمة بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).