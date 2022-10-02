2022/10/02 | 10:07 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أزاح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” المصنعة للسيارات الكهربائية، الستار...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسلا تزيح الستار عن روبوتها المنتظر أوبتيموس) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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