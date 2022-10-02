2022/10/02 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال خبير التغذية الروسي ميخائيل غينسبورغ ، إننا نعيش في ظروف تحتم علينا الاهتمام بالجهاز العصبي والتعامل ذاتيا مع التوتر.ويشير الأخصائي، في برنامج تلفزيوني، إلى أنه يجب إضافة مواد غذائية معينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاث مواد غذائية تخفف مستوى التوتر والاكتئاب المركز الخبري الوطني.

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