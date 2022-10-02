2022/10/02 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 73.87 دولاراً خلال ايلول/سبتمبر الماضي بعد المباشرة بالتصدير إليها بعد انقطاع لمدة شهر آب/أغسطس الماضي.وبهذا يكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من 73 دولاراً للبرميل..معدل سعر النفط العراقي المصدر للأردن المركز الخبري الوطني.

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