الدفاع المدني يكشف عن اخر تطورات انهيار مبنى المجمع الطبي في بغداد

2022/10/02 | 10:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ (13) شخصاً يوم امس السبت.

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