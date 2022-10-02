خبير: مصفاة كربلاء ستغطي 70 من حاجة العراقيين للبنزين

2022/10/02 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد الخبير بمجال الطاقة فلاح العامري، أن مصفاة كربلاء يمكنها ان تغطي 70% من الحاجة المحلية للبنزين خلال أشهر.

وقال العامري لـ "الاقتصاد نيوز" إن "مصفاة كربلاء ستوفر من 9 الى 10 ملايين لتر يوميا من البنزين بمواصفات يورو 5 عالية الاوكتان، وهي تمثل 60 الى 70% من الطلب المحلي على هذا المنتج".

وأضاف، أن "عمليات الضخ بدأت للوحدات التكريرية وبالتالي يبدأ الإنتاج بالتصاعد قبل نهاية العام، إذ تبدأ من 80 الف برميل حتى تستقر على 140 الف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل".

وأوضح أن "المصفاة نفذتها شركة IFFc اليابانية وستحول الفائض النفطي والنفط الأسود من مصافي الجنوب الى مشتقات نظيفة بمواصفات يورو5، وهذه ستضاف الى الإنتاج خلال سنتنين".

وأشار الى "احالة مشروع مصفاة الفاو، الى شركة صينية بطاقة 300 الف برميل يوميا لكن المشروع يحتاج إلى استقرار سياسي وبيئة استثمارية جيدة"، مبينا أن "مصفاة بيجي تنتج حاليا 140 الف برميل يوميا".

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