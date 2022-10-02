83% من الإيزيديين النازحين يبدون رغبتهم بالهجرة خارج العراق

2022/10/02 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند مقهى آيل للسقوط مظلل بستائر قماش

لحجب شمس آب اللاهبة عنه، وقف هناك نازح

ايزيدي يتحدث عبر الهاتف مع مهرب

لمساعدته هو وعائلته في الوصول الى

المانيا.

مرت ثمان سنوات منذ ان هرب، سمير، هو

وعائلته من م

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