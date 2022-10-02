تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق

2022/10/02 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد

مقتل أحد جنودها في المناطق الحدودية

بإقليم كردستان العراق

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان "الجندي

يوسف عتاش قُتل خلال المواجهات مع حزب

العمال في شمال العراق"، مشير

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