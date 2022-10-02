إصابة 5 منتسبين أثناء حملة لازالة التجاوزات على الحصص المائية في المثنى

2022/10/02 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىافاد مصدر امني، اليوم، الأحد، بإصابة 5 منتسبين أثناء حملة لازالة التجاوزات على الحصص المائية في المحافظة المثنى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "5 منتسبين تعرضوا للإصابة أثناء تنفيذ واجب أمني يتضمن فتح احد الانهر وازالة التجاوزات على الحصص المائية بعد تعرض لرمي بالحجارة من قبل مجهولين ضمن قضاء الوركاء في المثنى".

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